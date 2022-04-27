〈台股盤中〉電金傳全倒 生技一枝獨秀收斂逾百點跌幅 拚站穩16300點

美股周二大跌，亞股同步走弱，台股今 (27) 日也難逃殺機，電子權值股全倒，傳產、金融股也遇亂流，拖累大盤重挫逾 400 點，最低至 16219.41 點，創半年來新低，僅防疫概念股有零星買單，大盤午盤前持續收斂逾百點跌點，拚站穩 16300 點，預估量約 3300 億元。

電子權值股方面，台積電 (2330-TW) 跳空開低震盪，大跌超過 2.7%；聯發科 (2454-TW) 將舉行法說，不過早盤一度摜破 800 元，最低至 797 元，跌幅約 3%，聯電也下跌逾 4%，台達電、日月光也有逾 2% 跌幅，鴻海、廣達、面板雙虎同步疲軟。

傳產族群方面，散裝航運相對抗跌，裕民上漲超過 3%，新興、正德、慧洋 - KY 均站穩盤上；不過貨櫃三雄持續走弱，長榮、陽明、萬海都下跌超過 1%。

防疫概念股重啟漲勢，合世攻上漲停，益得、ABC-KY 大漲超過半根漲停；永日、寶齡、瑞基、優盛、毛寶、美吾華、易威等都有逾 2% 漲幅。

另外，杏國 SB05PC 胰臟癌三期人體臨床試驗獲得衛福部食藥署核准執行，也是繼美國 FDA 同意進行三期臨床試驗後，再新增試驗地區，激勵今日股價一度攻上漲停 37.7 元，杏輝母憑子貴也有逾 3% 漲幅。

法人表示，受到升息、原物料價格高漲帶動高通膨壓力，加上長短天期美債殖利率倒掛，以及本土疫情升溫，多種不利因素影響下，大盤修正劇烈，台股投資氣氛也暫居觀望。