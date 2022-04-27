IC設計當道 聯發科去年擠進全球前10大半導體排名

研調機構 IC Insights 今 (27) 日公布前十大半導體廠排名，2021 年全球前 10 大半導體廠 (不含晶圓代工廠)，共有 5 名 IC 設計業者入榜，相比 2000 年沒有任何 1 家，顯現產業結構發生變化，其中，聯發科 (2454-TW) 擠進全球前 10 大，名列第 8。

研調指出，去年有 2 家新進入前 10 名的公司，包括聯發科與超微 (AMD-US)，兩家分別取代蘋果 (AAPL-US) 和英飛凌，聯發科去年營收高度成長 61%，排名自第 11 名一舉攀升至第 8，超微營收年增 68%，從第 14 躍升至第 10 名。

2000-2021 年全球前 10 名半導體廠名次變動情況。(圖: IC Insights 提供)

去年全球前 10 大半導體廠，就占據整體半導體市場 57%，10 名中就有 5 名 IC 設計業者，相比 2008 年只有 1 家、2000 年更是完全沒有，顯現去年是 IC 設計大好的一年。

研調也補充，去年整體半導體市場規模達 6146 億美元，前 50 家業者佔據其中 89%，較 2010 年 81%，增加 8 個百分點；前 5 名、前 10 名與前 25 名的業者，去年市占率也較 2010 年增加 8、9 與 11 個百分點。

隨著未來數年併購件數越來越多，研調認為，此情況將帶動排名前面業者的市占率提升至更高的水準。

回顧過去，英特爾 (INTC-US) 1993 年以 9.2% 的市占率成為全球排名第一的半導體供應商，到了 2017 年時，英特爾市占率已成長至 13.9%，但同時，三星受惠整體記憶體市場高速成長，當年市占率衝上 14.8%，不僅躋身全球半導體龍頭，也是 1993 年以來業界首度出現龍頭交替。

2019 年時，由於記憶體市場急劇下滑 32%，三星因有 77% 的營收來自記憶體，營收也大受影響，龍頭寶座再度拱手讓給英特爾，2021 年，三星隨著營收重返成長，年增 33%，英特爾營收卻僅成長 1%，也完成第三度交替。