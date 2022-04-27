國際安全科技應用博覽會 電信三雄聚焦智慧交通

2022 Secutech 台北國際安全科技應用博覽會今 (27) 日登場，電信三雄均聚焦在交通領域上，中華電 (2412-TW) 布局的智慧交通解決方案，預計下半年在高雄、台中進行試辦；台灣大 (3045-TW) 攜手機器視覺大廠 SOLOMON 所羅門，首度展示 META-aivi AI 智能工安巡檢解決方案；遠傳 (4904-TW) 同樣鎖定智慧安全交通領域。

中華電展出三大智慧安全科技應用，包括智慧資安、智慧交通、科技執法，其中，科技執法方面，中華電自主研發的 AI 智慧影像辨識技術及雲端租賃模式，導入桃園市與新竹縣等地區，已大幅降低 45% 交通事故率；智慧交通以 5G 智慧車路雲端服務，將車、道路、雲端與用路人資訊結合，預計今年下半年將在高雄市、台中市以及公路總局苗栗工務段三個場域進行試辦。

智慧交通與科技執法部分，中華電整合 AI 影像辨識、電信大數據，以 5G 先進技術及交通控制經驗，打造輕軌防撞告警系統及緊急車輛優先號誌服務。其中，輕軌防撞告警系統，透過 C-V2X 車聯網技術警示列車駕駛，避免碰撞事故發生；緊急車輛優先號誌服務則結合交通號誌提供救護、消防緊急車輛通行，提升公務效率亦保障執勤人員的交通安全。

遠傳則展出製造智慧安全與交通智慧安全等兩大領域，在交通領域上，投入 5G 智慧共杆關鍵基礎建設，提供穩定通訊加速 C-V2X 應用場景落地；另外，透過結合影像辨識新科技，可執行 AI 科技執法相關應用，不僅促進行車與道路安全，也能降低警力耗損提升管理效益，更能運用交通號誌不斷電系統 (UPS) 作為路口號誌燈電力的備援。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，城市與產業在邁向智慧化管理過程中，安全越顯重要，遠傳 5G 專網具備高穩定、高移動性與高資安優勢，透過搭配邊緣運算 (Edge AI) 的 5G 傳輸設備，以及高效能 5G 網路與 ICT 整合服務，可免除網路佈線複雜度，加速安全科技應用落地。

台灣大首度展示與全球機器視覺研發領導大廠 SOLOMON 所羅門攜手合作的 META-aivi AI 智能工安巡檢解決方案，透過場域 5G 訊號，整合擴增實境 (AR) 與 AI 深度學習技術，提升前線操作人員的工作技能，並減少人為操作錯誤。

此外，也與華電聯網攜手打造智慧園區，包括可協助企業達成 ESG 減碳目標的智慧能源解決方案，整合門禁、監控、環控等園區管理系統的 3D 視覺化管理平台，以及整合 5G 基站的智慧桿應用方案等。