〈焦點股〉搶啖國產化商機 離岸風電概念股有撐

台股今 (27) 日再度跳水，一度重摔逾 400 點，電子股淪為重災區，昨天強勢的風電概念股，今天仍表現抗跌，其中，中鋼構 (2013-TW) 亮燈漲停，收復所有均線，永冠 - KY(1589-TW)、中興電 (1513-TW) 等也獲買盤力挺。

離岸風電本土化邁大步，哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 表示，由天力公司生產的全台首支國產化離岸風機葉片，已順利通過原廠檢測及驗收，彰芳西島風場不僅成為第一座使用台灣製風機葉片的風場，更提前兩年實踐葉片國產化。

中鋼構憑藉集團資源在離岸風電市場大放異彩，搶啖國產化商機，除了原有的大型建案結構工程外，同時承接沃旭大彰化離岸風電案的水下基礎鋼構訂單，能見度已達年底，全年營運不看淡。中鋼構今年第一季營收 45.1 億元，年增 27.3%，為歷年單季第三高。

中鋼構今天延續漲勢，直奔漲停價 61.3 元，站上所有均線，為 1 個多月來高點；永冠昨天噴出漲停後，今天一度勁揚近 4%，最高來到 72.1 元；中興電盤中也上漲逾 2%；大亞、永記、恒耀等風電相關個股也相對抗跌。

風機葉片為離岸風機最具價值、高技術門檻的零組件之一，不僅是台灣離岸風電國產化重要指標，其高技術含量也間接帶動產業轉型與創新，促動包括碳纖維、樹脂、黏合膠、扣件等葉片材料供應鏈的發展。