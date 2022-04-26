北市5類人員適用以篩代隔 柯文哲：必要時將軟性封城

台北市今 (26) 日新增 1302 例 COVID-19 確診個案，市長柯文哲表示，目前居家隔離人數已破 2 萬，若縮短為 3+4，在沒有任何作為的情況下，依據推估，5 月 7 日單日確診將達 1 萬例，因此，北市即日起，第一、二、三、五、七類人全部適用以篩代隔，他強調，未來一周是關鍵，如有必要可能會進行「軟性封城」。

台北市 12 個行政區全都淪陷，柯文哲說明，目前已有 8 個確診數破百的行政區，且 7 個社區篩檢站來篩檢的人開始變多，昨天來了將近 5000 人，陽性率上升至 7.4%，這是不好的指標，代表社區感染濃度越來越高，北北基桃因為生活圈的關係，狀況滿嚴重的。

柯文哲說，如果居隔縮短成 3+4，在北市沒有任何作為的情況下，依據每日新增確診數上升率推估，台北市到了 5 月 4 日就會新增 5000 例、5 月 7 日到達 1 萬例，且到了 5000 例個案，連做 PCR 都有困難了，將會有很多黑數。

柯文哲指出，要嚴肅想想看，確診個案持續上升，疫調要做到什麼程度，是否要改變策略，首先會先把醫院醫療量能控制住，不能說到醫院沒有床可用，必要的話還是會軟性封城，降低民眾活動。

柯文哲說，目前無法馬上給出軟性封城的條件，要觀察疫情變化，未來一周是關鍵期。

柯文哲表示，居隔 3 天新制對於某些單位來說還是有困難，像是醫療及防疫，所以，自即日起，第一、二、三、五、七類人全部適用以篩代隔，只要工作人員打滿三劑疫苗，前 3 天不用居家隔離，但每天都要快篩。