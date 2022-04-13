未來三管道取得快篩 陳時中：擬採實名制配額販售

國內今 (13) 日新增 744 例 COVID-19 本土病例，為因應輕症居家隔離新制，政府將啟動徵收快篩，由中央統籌分配，疫情指揮中心指揮官陳時中說明，未來試劑取得將有 3 種方式，首先，現有市場機制維持不變，另新增公費快篩及實名制配額販售。

指揮中心推出新規定，居家隔離、檢疫期滿的 PCR 檢測昨天起改為快篩，民眾自行檢測及回報結果，陰性即可解除隔離或檢疫。不過，台灣通路販售家用快篩價格偏高引發爭議，陳時中表示，政府會主動組織安排「快篩國家隊」，除了大量採購外，也會協調人力助廠商盡快提升產能。

今天在疫情記者會上，陳時中進一步指出，指揮中心研擬三種取得快篩的管道，第一，維持現有自由市場機制，大家可以自行購買；第二是公費快篩，例如先前針對高風險區域做快篩，或是有些企業特別危險，因此集體進行快篩；第三為類似口罩實名制的分配販售。

陳時中昨天表示，快篩試劑未來一定會越來越便宜，每份至少降至 200 元以下，但仍遭外界質疑太貴，陳時中回應，快篩試劑會儘量將價格壓到合理水準，也希望盡快實施。

許多縣市提出有意願比照基隆進行愛心快篩，陳時中指出，風險評定為高風險縣市即可提出申請，現階段包含雙北地區、桃園都有意願，會儘速將快篩配送，預計每次發送以 20 萬人份為單位。

隨著疫情升溫，國內 5 至 11 歲兒童仍無疫苗可打，讓家長相當憂心，指揮中心發言人莊人祥表示，輝瑞 BNT、莫德納疫苗都已申請擴增兒童適應症，將由食藥署邀專家審查 EUA。此外，陳時中證實，正與輝瑞談判採購兒童疫苗，已到最後階段，但牽涉四方談判，合約有點複雜。