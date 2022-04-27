〈景氣燈號〉3月對策信號分數減少3分 擴張力道趨緩轉亮綠燈

國發會今 (27) 日公布 3 月景氣對策信號綜合判斷分數為 31 分，較上月減少 3 分，燈號由黃紅燈轉呈綠燈；領先指標續呈下跌，同時指標經回溯修正後呈連續 4 個月走跌，顯示景氣擴張力道趨緩，須密切關注後續發展。

國發會指出，受俄烏戰爭影響，全球經貿成長步調放緩，影響股市及企業信心，加上部分廠商進行庫存調整、歲修等因素，3 月股價指數、製造業營業氣候測驗點均下滑，工業生產指數年增率也下降，導致 3 月景氣對策信號綜合判斷分數下滑。

不過，受惠 5G 通訊、高效能運算等新興科技應用需求續強，且整體外需動能持續，3 月出口保持強勁成長；內需部分，雖國內受新冠疫情影響，但隨著疫苗覆蓋率持續提高，加以經濟活動如常，批發、零售及餐飲業營業額仍較去年同期擴增。

展望未來，國發會表示，出口方面，科技創新應用持續擴展，有助提升終端需求動能；投資方面，國內半導體、綠能投資持續擴增，加上投資台灣三大方案延續推動，均有助推升國內投資動能。

國發會示警，俄烏軍事衝突未歇，加劇全球通膨壓力，恐抑制全球經貿成長力道，且供應鏈瓶頸問題未解，新冠疫情仍存，主要國家貨幣政策正常化進程，均增添未來不確定性，後續發展仍須密切關注。

