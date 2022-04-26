桃園科技廠再爆移工大規模染疫 北市5月中每日恐近10萬人確診

國內今 (26) 日新增 6295 例 COVID-19 本土個案，以新北 2076 例最多，桃園又爆出科技廠移工染疫，其中 Garmin 中壢廠一夕增加 141 人確診，華通電腦蘆竹廠也有 7 名員工快篩陽性；台北市今天新增 1302 例，副市長黃珊珊表示，預估北市至 5 月初確診人數將突破萬例，5 月中每日恐達近 10 萬例。

本土疫情延燒，多家科技大廠傳出移工群聚染疫，繼和碩龜山廠後，台灣國際航電 (Garmin) 中壢廠今天也爆出大規模確診，25 日先是驗出 6 人確診，隨後針對全廠移工宿舍 394 名員工進行採檢，又有 141 人驗出陽性。

鄭文燦表示，目前 Garmin 整個廠區還有夜班的 489 人，衛生局正在疫調匡列中，而該廠會採取分倉分流、就地居隔以及宿舍清消的作法來進行防疫工作，鄭文燦指出，移工群聚是造成桃園市確診人數較多的主因之一 。

另外，華通電腦蘆竹廠今天也有 7 人快篩陽性，包括 5 名移工及 2 名本國籍員工。桃園市廠鄭文燦表示，華通蘆竹廠有 3 棟，員工總數為 3370 位，包含本國籍 2723 位、移工 647 位，確診的大樓正進行全面 PCR，另兩棟則採快篩爭取時效。

北市方面，黃珊珊坦言，未來確診數會呈等比級數激增，從國外經驗與病毒傳染力推估，如果不採取任何管制措施，台北市每日萬例將在 5 月初時發生，到 5 月中旬，每日可能增加近 10 萬例，屆時 PCR 採檢量能會是一大問題，因此，以篩代隔、自主管理絕對有必要。