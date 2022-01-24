新冠疫苗第三劑數據 兩劑AZ+高端中和抗體濃度增5.7倍

新冠疫情延燒，全球施打第三劑新冠疫苗已成為共識，高端疫苗 (6547-TW) 公布第三針追加劑的研究數據，受試者三劑都施打高端，血清對 Omicron 的中和能力大幅提升；兩劑 AZ 疫苗加第三針高端，受試者中和抗體濃度更上升 5.7 倍。

高端表示，不論前 2 劑施打高端或 AZ 疫苗，第三針高端皆可增加中和抗體濃度，並進一步提升對高度關注變異株 (VOC) 的保護力。

此外，完成 3 劑高端疫苗施打的中和抗體濃度，對 Omicron 中和抗體下降幅度與現有 3 劑 mRNA 疫苗的下降趨勢相近，多數受試者的血清仍可中和 Omicron，顯示高端疫苗第三劑可望對 Omicron 提供相當程度的保護力。

高端補充，考量蛋白質次單位疫苗的安全耐受性及免疫生成性，腺病毒疫苗、mRNA 疫苗等不同疫苗平台，將可搭配混打第三針次單位蛋白質疫苗。

高端疫苗也與國際組織 CEPI 共同執行 Mix and Match 第三針混打試驗，將評估前兩劑施打 AZ、莫德納或高端疫苗，再搭配其他疫苗作為第三針追加劑的安全性及免疫原性。

高端表示，此試驗將在台大醫院、台北榮總醫院、萬芳醫院及高醫附設醫院等四家臨床試驗中心執行，各醫院已陸續展開收案，此數據將有助評估 mRNA 疫苗、腺病毒疫苗搭配高端疫苗的免疫效果。