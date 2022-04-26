外資期現貨同步做空 狂掃元大台灣50反1近10萬張

台股今 (26) 日未破昨日低點 16579 點，終場小漲 23 點力守紅盤，收在 16644 點，外資期現貨同步做空，不僅再度提款台積電近 1.3 萬張，且由於全球大環境不確性大增，狂掃反向 ETF 元大台灣 50 反 1 近 10 萬張。

三大法人今日合計賣超 185.18 億元，其中，外資賣超 148.28 億元，連 3 賣，投信買超 10.85 億元，連 10 買，自營商賣超 47.77 億元；期貨方面，外資再度加碼空單 1015 口，未平倉空單口數增加至 9711 口。

觀察外資賣超對象，涵蓋電子、金融、傳產各大類股，其中，新光金與元大金兩者合計就被賣出 4.36 萬張，近期強勢的長榮航與華航張數也達 4.54 萬張，其餘如華新、榮鋼、大成鋼等原物料題材個股，張數也有 6300 張以上。

外資買超前 2 名皆為反向 ETF，分別為元大台灣 50 反 1、國泰臺灣加權反 1，張數高達 9.86 萬、2.02 萬張，凸顯外資對台股後市仍保守看，另外，金融股的中信金、彰銀、台新金、玉山金也全數入列買超前 10 名，各逾 4000 張。

投信、自營商也與外資有志一同，同步提款大成鋼，合計賣超張數達 7300 張，投信也調節群創達 1.62 萬張，自營商也減碼長榮航與華航共 1.1 萬張。