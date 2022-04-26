台股小漲守住16600點 三大法人賣超185.18億元 外資連3砍

美股四大指數周一收高，激勵台股今 (26) 日展開反彈，一度衝上 16700 點，盤中一度遇亂流翻黑，但金融、風電及電子零組件等族群仍獲資金點火，加權指數終場上漲 23 點，收在 16644 點，三大法人合計賣超 185.18 億元，外資連 3 砍。

台股今天量能低迷，成交值縮至 2540 億元。觀察三大法人資金變動情形，外資賣超 148.28 億元，為連續 3 個交易日提款；投信加碼買超 10.85 億元，為連 10 買；自營商賣超 47.77 億元。三大法人合計賣超 185.18 億元。

電子權值股互有漲跌，台積電一路在平盤附近拉鋸，終場小跌收 546 元；台達電扛起多頭大旗，勁揚超過 6%，收全場最高 252 元，收復短均；不過，友達、大立光、瑞昱等賣壓都偏重。

風電族群今天成為多頭指標，上緯投控、永冠 - KY 強攻漲停，分別收 145 元、69.4 元，其他包括大亞、中興電、士電、中鋼構、世紀鋼、華城、台船等相關個股漲勢都相當凌厲。

金融股今天強勢反彈，華南金擬配 0.78 元現金股息、0.34 元股票股利，合計每股配發 1.12 元股利，激勵股價上漲逾 3%，玉山金同步漲逾 3%，中信金、第一金等漲勢也不俗，但金控雙雄人氣較低，均以小漲作收。

潤泰新 (9945-TW) 擬配發現金股利 2 元、股票股利 5 元，合計 7 元，今天在買盤湧入下，股價直奔漲停，潤泰集團股成為多頭焦點，包括潤泰材 (8463-TW)、潤泰全 (2915-TW) 連袂亮燈漲停，潤弘 (2597-TW)、日友 (8341-TW) 同步走高。

高價股今天普遍遭到調節，股王矽力 - KY 重挫逾 8%，收 2560 元，股后信驊也跌近 4%，收 2485 元，而祥碩、力旺、旭隼等均震盪走跌，不過，緯穎強彈逾 3%，一度重回千金股行列，富邦媒也漲逾 1%。