〈台股盤後〉風電、金融撐盤 小漲23點力守紅盤

隨著美股周一回穩，台股今 (26) 日開盤即上攻表態，儘管盤中翻黑，但在風電與金融股撐盤、低接買盤進場下，大盤未破昨日低點 16579 點，終場力守紅盤，收在 16644.79 點，上漲 23.89 點或 0.14%，成交量 2540 億元，較昨日 3100 億元明顯收斂。

權值股今日大多回穩，台積電在平盤遊走，鴻海上漲近 1%，守穩百元大關，聯發科則因手機需求疲弱，股價持續下挫，金控雙雄上漲超過 1%，台達電也因法說前買盤卡位，飆漲超過半根，為大盤走勢增溫。

觀察資金流向，電子交投熱度增溫，成交比重回升至 47%，航運降至 15%，化學生技醫療、鋼鐵、電器電纜與金融保險比重分別為 7%、6%、5% 與 5%，以跌幅來看，電子微幅下跌，鋼鐵因賣壓沉重，跌幅高達 1.74%，為 19 大類股中表現最弱勢。

今日盤面焦點為綠電相關個股，包括上緯投控、永冠 - KY 同步亮燈漲停，中鋼構、世紀鋼、大亞、天力離岸等，漲幅都在半根左右，其餘如信邦、華城、士電、中興電也有 3% 以上的漲幅。

展望台股後市，由於全球近來受俄烏戰爭、亞洲疫情延燒、通膨壓力、美國聯準會升息等外在因素，台股昨日已跌破前低，創下半年來新低，短期在新台幣持續走弱、美元走強下，台股不排除持續下探。