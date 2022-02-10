欣興1月營收104.77億元創新高 連4個月站穩百億

欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)
欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

欣興 (3037-TW) 全力擴充 ABF 產能，市場需求推升營收持續走高，欣興今 (10) 日公布 2022 年 1 月營收 104.77 億元，創新高，月增 2.32%，年增 40.66%，也是欣興連 4 個月站穩百億元。

欣興 2021 年全年營收首度突破 1000 億元，達 1045.63 億元，年增 18.97%；盤點 2021 年營收，欣興與臻鼎 - KY(4958-TW) 同步並列年營收衝破 1000 億元的 PCB 廠。

目前 IC 載板市場仍有供給缺口，欣興董事長曾子章認為，2022 年載板供需還是緊張，缺口約 2 成，供需吃緊的市況，將到 2026 年才有望獲得舒緩。

曾子章認為，興建一座新廠需耗時 2-3 年，隨著新產能逐步開出，2023 年供需缺口將逐年縮小，直到 2026 年才舒緩。

欣興後續載板產能擴產規劃，在市場需求仍殷切下，可望持續帶動營收與獲利走揚，包括楊梅新廠 2022 年持續開出、2023 上半年滿載生產，山鶯 S1 廠預計 2022 年下半年恢復正常產出，山鶯新廠土建完成，光復新廠也已啟動土建工程。

欣興 2021 年前三季稅後純益 82.26 億元，年增 1.41 倍，每股純益 5.6 元；依照欣興規劃，桃園揚梅新廠投資 300 億元是在台最大規模，今年下半年將導入 ABF 高階成熟產品。

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