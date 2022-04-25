指揮中心拍板居隔3+4明起上路 確診者足跡不再公布

國內今 (25) 日新增 5108 例 COVID-19 本土病例，中重症增加 16 人，疫情指揮中心與專家、地方政府舉行會議討論後宣布，居家隔離天數縮短的 3+4 方案通過，26 日起正式上路，未來只要居隔 3 天快篩陰性後，第 4 天即可出門工作或採買生活必需品，確診者足跡原則上也不再公布。

行政院昨天舉行防疫會議，拍板定案將居家隔離縮短為「3+4」。指揮中心今天上午、下午分別與各縣市、專家展開討論會議，指揮官陳時中表示，基本上，結論就是把居隔天數從 10 天減為 3 天，以及 4 天自主防疫，這方向是同意的。

陳時中說明，4 天自主防疫重點包括每天進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品；外出全程佩戴口罩；禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所與不特定對象接觸等行為。

眼看確診人數不斷攀升，新北市提出以居家快篩及自主健康管理取代居家隔離，陳時中表示，疫情規模越來越大，適時放寬可考慮，但多數專家認為一下放太鬆，疫情成長太快，對社會壓力會增大，因此，還是朝向 3+4 鬆綁。

陳時中指出，居家隔離從 10 天改為 3 天，生活關懷強度減低，用電子表單通報也能讓工作減輕，醫療人力轉移到就醫面，對居家照護、輕重症分流給予更大照顧。

陳時中表示，確診者自主回報後，經衛生局匡列學校、機關、公司防疫長或負責人先行造冊後，密切接觸者改為確診者發病日或採檢陽性日前 2 天起，同住親友、同班同學、同辦公室或工作場域密切接觸同事。