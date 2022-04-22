快篩試劑持續湧入 寶齡上調4、5月營收展望

寶齡富錦 (1760-TW) 表示，快篩試劑需求強勁，政府、企業急單持續湧入，訂單已經排到 5 月中，加上政府將徵用快篩試劑，已上修 4、5 月營收目標。法人估，本月營收有望較原預估增加超過 2 成，5 月營收挑戰歷史新高。

寶齡開發的新冠快篩試劑，主要出貨給中央與地方主管機關，其次為醫療院所、企業與部分消費通路；據了解，去年開始，政府機關的快篩單價就比通路略低，因此政府今年徵用快篩試劑後，對寶齡獲利影響有限。

產能方面，寶齡表示，隨著快篩需求激增，目前已啟動加班生產，月產能約 300 萬劑，看好國軍加入生產行列後，產能有望進一步擴大。

法人預期，寶齡本月營收有望從原預估的 1 億元，提升至 1.2-1.5 億元，上修幅度達 2-5 成，而 5 月則在政府徵用快篩後，加上腎臟新藥拿百磷銷售權利金挹注，營收有望飛越去年 2.54 億元，創歷史新高。

寶齡表示，除了各地主管機關持續下單外，企業也為防止產線停工，擴大快篩試劑訂單量，較過去倍數增加，目前下單到出貨至少需要 2-3 周。

寶齡 3 月營收 1.4 億元，月減 27.98%、年增 26.68%，寫同期高；第一季營收 4.55 億元，季減 1.94%、年增 21.53%。