確診狂飆、理賠賠怕了 10張住院醫療險偷偷停售

近期國內確診案例天天破紀錄，不僅出現防疫保單的停售潮，就連有理賠「法定傳染病」的醫療險也悄悄掀起下架潮，金管會今 (26) 日證實，據統計目前有 10 張法定傳染病醫療險停售。

金管會上週放寬輕症居家照護可比照住院日額理賠，除了產險業推出的防疫保單需要遵循，就連部分壽險公司有理賠「法定傳染病」的醫療險也須依約納入此範疇。

由於考量風險胃納量，據了解，中國人壽已停售「易保安」、台灣人壽停售「365 全戶罩專案」、保誠人壽的一年期住院醫療險「醫吉御守」也只賣到今天傍晚 5 點半。

對此，金管會證實，壽險業的一般醫療險如果有納入法定傳染病者，確診者就算居家照護，也要依約比照住院日額保險金的理賠，目前確實有 5 家壽險業者停售 10 張法定傳染病醫療險。

壽險公會也解釋，保險商品在銷售前均需考量風險胃納量並訂定限額控管機制，由於近期防疫商品銷售量大增，導致部分業者達到預定風險胃納量，且預估未來新冠肺炎確診率恐持續攀升，故基於風險考量與精算對價原則，陸續停售商品。

壽險公會進一步針對涉及法定傳染病相關給付項目說明，只要包含罹患法定傳染病即給付關懷 (慰問) 保險金、罹患法定傳染病而住院等給付，原則只要符合保單契約條款約定即可獲得理賠。

而有鑑於目前確診人數中，部分為無症狀或輕症確診者，配合中央疫情指揮中心政策，如居家環境符合一定條件，得採居家照護方式管理，因此，在兼顧客戶權益下，針對法定傳染病且須符合住院條件之給付項目，居家照護將比照住院，但不包括加護病房加倍給付的部分