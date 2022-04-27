15%機車族未保強制險 金管會出兩招提高投保率

據金管會最新統計，國內汽車投保強制車險投保率達 100%，但機車投保率僅 85%，為提升投保率，保險局與公路總局自 4 月 28 日起合作祭出兩措施，一是未來在公路監理機關開出未投保罰鍰通知書上，將附加列印強制車險投保繳費單；二是保單屆滿第 2 個月仍未投保的機車，由金管會及公路總局聯名寄出投保通知書。

保險局統計，汽車投保強制車險投保率達 100%，截至今年 2 月底有效保單件數約為 837 萬件，機車投保率則只有 85%，有效保單件數約 1214 萬件。

保險局表示，強制車險雖然已實施多年，但仍有車主因未投保強制車險遭受處罰，金管會與公路總局合作，自 4 月 28 日起，各公路監理機關舉發的違反強制車險事件通知單內，將附加列印強制車險投保繳費單，車主可持該繳費單至便利超商或透過 QRcode 刷卡繳交保險費，投保強制車險，以提醒遭處罰的車主投保。

保險局表示，強制車險制度自 1998 年 1 月 1 日實施，截至去年底已逾 596 萬人次獲得理賠，理賠金額達 2884.53 億元，提供因汽車交通事故所致傷害或死亡之受害人，迅速獲得基本保障。

保險局表示，為提醒民眾投保，依規定保險公司應於保險期間屆滿 30 日前寄送予要保人 1 次續保通知，及保險期間屆滿後 30 日內至少再進行 2 次重新投保通知；另外有鑑於因機車投保率仍有不足，就保險期間屆滿後第 2 個月內仍未投保的機車，由金管會保險局及公路總局共同具名再次寄送投保通知。

依照強制汽車責任保險法，經公路監理機關或警察機關攔檢稽查舉發者，由公路監理機關處以罰鍰。汽車者處 3000 元以上 1 萬 5000 元以下罰鍰；機車者處 1500 元以上 3000 元以下罰鍰。

金管會提醒民眾，於強制車險保險期間屆滿前儘速完成續保或重新投保，除能使汽車交通事故受害人能迅速獲得基本保障外，亦可將賠償責任移轉由保險公司承擔，以減輕經濟負擔，並避免因未投保遭公路監理機關處以罰鍰之情形。