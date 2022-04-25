街口保險專區半年總流量40萬 趁勝追擊推出汽車險

街口電子支付今 (25) 日表示，針對用戶需求，持續優化產品服務；為提升投保便捷度，去年 10 月起與 bolttech 保特保險經紀人獨家合作推出「保險專區」，提供一站式多樣化的投保方案，上線至今半年總流量高達 40 萬，趁勝再新增四種方案的汽車險。

街口「保險專區」系統自動帶入會員資料，節省投保程序，全程只需 5 分鐘即可完成，且 24 小時隨時隨地皆能線上投保，上線至今已推出疫苗險、意外險、旅遊險，現再新增汽車險。

街口電支表示，新推出的汽車險提供四種方案，讓用戶依照個人需求自由選擇，分別為：進階型－包含第三人與駕駛傷害、超額責任險、車碰車代步金、道路救援四項服務。強制型－為法規要求之強制保險。基本型－包含第三人體傷及財損、駕駛人傷害保障、道路救援三項服務。全面型－含丙式車體險、第三人與駕駛傷害、超額責任險、肇事慰問金、道路救援五項服務。同時，推出街口會員專屬優惠活動，投保最高享 27% 回饋。

展望未來，街口電子支付即將於 6 月份推出汽車險自由配方案，且預計今年下半年還會再推出機車險、寵物險等；更值得關注的是，街口電子支付將與 bolttech 保特保險經紀人，針對街口用戶行為，特別打造專屬於街口用戶的客製化商品。