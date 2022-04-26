〈台郡法說〉通膨、疫情及地緣政治干擾 全年保守看維持個位數成長

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (26) 日召開法說會，對於外部極多的不確定、不可控的國際因素與通膨、還有中國疫情封城干擾部份生產等，2022 年仍維持先前個位數成長目標，將強化內部管控與高頻、低延遲技術的 Metalink 加速應用及導入。

台郡 4 月昆山廠生產面臨大陸封控導致降載、停工，財務長熊雅士指出，在外在不利因素影響下，且因後段生產 95% 集中在昆山廠生產，預估 4 月產值只能維持到去年同期 6-7 成，整體產能利用率達不到原來預估 4-5 成。

不過，熊雅士指出，第二季客戶訂單需求仍在，5 月後產量仍須視中國疫情封控影響而定。

對於 2022 年全年展望，熊雅士仍然保守，他說，面對外部諸多不可控的國際因素與通膨、中國大陸疫情封城干擾大陸部份生產等，全年仍維持先前的個位數成長目標。

台郡 2021 年第一季營收 94.93 億元，創同期新高，毛利率為 15.9%，季減 3.9 個百分點，年減 1.4 個百分點，稅後純益為 7.83 億元，季減 40.2%，年增 51.5%，每股純益為 2.29 元；第一季手機營收占比 51%，平板及筆電等電腦占比 39%，穿戴裝置等消費電子產品占比 10%。

熊雅士指出，首季高頻天線傳輸產品占營收比重約 22-27%，不過受到 5G 通訊需求遞延，天線傳輸由 PI(聚醯亞胺薄膜) 材料走向更高階的 M-PI(異質 PI) 及 LCP(液晶材料) 的速度未再加速，加上首季出貨平板及筆電產品較多，應用結構組合不利，造成首季毛利率未向上提升。

熊雅士指出，台郡持續布局高頻、高速、低延遲傳輸需求，及未來應用 5G、ADAS、AR/VR 及低軌衛星傳輸，目前與客戶共同研發 Metalink 的傳輸，預計明、後年將問市，將加速在產品線與生產應用導入，有助獲利提升。

熊雅士指出，台郡去年資本支出為 66 億元，預估 2022 年為 30-33 億元，其中用於購置機器設備占 6-7 成，另外則用於開發關鍵技術產品。