〈焦點股〉潤泰集團股大開資金派對 3檔直奔漲停

台股今 (26) 日展開反彈，一度重回 16700 點之上，由於潤泰新 (9945-TW) 擬配發現金股利 2 元、股票股利 5 元，合計 7 元，帶動股價直奔漲停，潤泰集團股成為多頭焦點，包括潤泰材 (8463-TW)、潤泰全 (2915-TW) 連袂亮燈漲停，潤弘 (2597-TW)、日友 (8341-TW) 也大漲逾半根。

潤泰新擺脫連跌多日的窘境，今天股價跳空漲停，達 74.5 元，一舉收復半年線、季線等多道關卡，直逼月線；潤泰全同步攻漲停板，達 110.5 元，站上所有均線；潤泰材衝上漲停價 29.95 元，為近 2 月來高點。

其他潤泰集團轉投資公司同步獲得買盤青睞，其中潤弘、日友盤中強漲逾半根停板，中裕也勁揚近 5%，但生技族群遇壓，中裕漲幅逐漸收斂。

潤泰新去年受惠金雞母南山人壽貢獻可觀獲利，全年稅後純益暴增近 9 成，EPS 高達 7.98 元，創歷年次高；今年第一季營收 62.89 億元，年增 19.7%，為歷年同期新高。潤泰新董事會 25 日決議，擬配發現金股利 2 元，股票股利 5 元，共計 7 元。

潤泰全本業為紡織、零售代理、量販，近年已轉型成集團控股公司，主要獲利來源為持股 26.61% 的南山人壽及持股 25.70% 的潤泰新，今年紡織本業有望轉虧為盈，但業外認列南山人壽的獲利變數較大。潤泰全今年第一季營收 7.25 億元，年增 12.9%。