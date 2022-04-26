〈航空復甦帶旺航太〉晟田客戶恢復拉貨 Q1有望轉盈 全年獲利挑戰4年高點

飛機零組件製造大廠晟田 (4541-TW) 指出，今年旗下航太引擎懸塊和起落架需求都將持續提升，營收占比將回升至 48%；法人預期，晟田隨著飛機製造商客戶恢復拉貨、半導體業務出貨放量，第一季有望較去年同期轉盈，全年也將獲利，每股純益有望回到 2019 年以來高點。

晟田表示，由於油價上漲，有助航空公司提升汰換舊機誘因，同時也觀察到，貨機、客機改貨機的需求持續在高檔。

CFM (奇異航空旗下國際發動機公司) 在去年交付 845 具 LEAP 引擎後，預計至 2023 年將交付達 2000 具 LEAP 引擎；而波音 737 MAX 產量將在今年下半年增至每月 31 架，目標明年上半年增至每月 38 架、明年下半年達到每月 47 架，至 2024 年恢復疫情前水準。

晟田預期，今年航太營收占比，可望自去年的 46.52% 回升至 48%。

法人認為，歐美疫情受到控制後，航空公司開始布局疫情後的需求，尤其國際油價高漲，加速機隊汰舊換新的速度，波音和空巴的訂單和出貨已從谷底逐漸回穩，整體航太產業的景氣正在快速復甦，樂觀看晟田今年獲利有望回升至 2019 年以來高點。

法人指出， 由於航太景氣回升的確定性相當高，且不受俄烏戰爭和原物料成本上漲的利空影響，近期新台幣貶值也有利毛利率表現，預料晟田營運有望逐季走高。