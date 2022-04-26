〈力積電股東會〉黃崇仁：產能持續滿載 到明年都沒問題

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長黃崇仁表示，目前產能持續滿載，到明年都沒問題。

雖然疫情升溫，力積電股東會仍有許多小股東親自到場，現場也採取多間會議室的防疫隔離措施。現場有持股成本在 78 元的小股東反映，看好掛牌上市後的蜜月行情而買入股票，但營運亮眼卻未反映在股價上。

對此，黃崇仁回應，站在公司立場，不評論股價，股價由市場決定，努力將營運做好，理論上中長期有機會能反映在股價上。

對於各廠紛紛加速擴產，股東關心明年半導體產業是否會供過於求，黃崇仁認為，目前市場呈現兩極化，車用晶片產能不足，PC、手機受中國封城影響，確實有些供過於求。

不過，黃崇仁強調，目前產能主要著眼電源管理晶片與車用晶片等，雖然需求不像先前那麼強勁，但到明年都不用擔心供過於求問題，並再重申銅鑼新廠初期的 3.5 萬片產能，都有客戶包下。

總經理謝再居補充，市場成熟製程擴產明年達到高峰，預期明年之後，成熟製程產能不會再繼續增加，但隨著先進製程推進，帶動周邊 IC 需求成長，也推升對成熟製程的需求。

謝再居認為，儘管短期產業受俄烏戰爭、中國封城，及通膨導致消費力下降等因素影響，但就未來發展趨勢來看，銅鑼新廠是要因應產業未來需求。