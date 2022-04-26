美股重點新聞摘要2022年04月26日

今日操盤前瞻

美股財報：GE、通用、德儀、微軟、Alphabet

推特宣布接受馬斯克以 440 億美元收購 將進行私有化轉型

推特（Twitter）董事會周一（25 日）達成最終協議，同意特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克以每股 54.20 美元現金收購，該筆交易總金額為 440 億美元，交易預計在今年晚些時候完成。閱讀全文...

北京深夜宣布！擴大核酸篩檢 首都防控已到關鍵時刻

北京市政府周一（25 日）深夜宣布擴大核酸篩檢，周二起對東城、西城、海淀等 11 個地區的人員展開三輪核酸檢測，呼籲近期民眾非必要不出京，並聲稱「首度疫情防控到了關鍵時刻」。閱讀全文...

彭博：iPhone 14 標準、旗艦機差異化增 衛星功能有望亮相

彭博蘋果專欄作家 Mark Gurman 今 (25) 日表示，蘋果 (AAPL-US) 正提高 iPhone 14 標準機型與 Pro 系列的差異性，Pro 系列將搭載 4800 萬畫素鏡頭，並將採用 A16 晶片。閱讀全文...

俄羅斯煤炭被禁運 多國啟動「全球搶煤」模式！

美國、英國、日本等國陸續宣布俄羅斯煤炭禁令後，為因應煤炭短缺局面，許多國家啟動「全球搶煤」模式。閱讀全文...

NABE：約 70% 美國企業第一季薪資成本上漲 寫新高紀錄

全美企業經濟協會 (NABE) 周一 (25 日) 發布調查結果顯示，今年第一季，高達 70% 的美國企業薪資成本上漲，這一比例創新紀錄。閱讀全文...

Netflix 訂閱戶大跌引起連鎖反應 動畫業務暫停、員工想離職

據報導，串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 上週公佈第一季財報，訂閱用戶大幅流失 20 萬人，有外媒透露，Netflix 將暫停製作動畫節目，並有多名員工表示想要離職。閱讀全文...