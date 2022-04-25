力旺Q1三率同步登頂 EPS 4.91元也創高

矽智財大廠力旺 (3529-TW) 今 (25) 日公告首季財報，受惠成熟製程 IP 隨著客戶產品放量，首季三率全寫新猷，稅後純益更首度突破 3 億元，達 3.66 億元，季增 27.53%，年增 24.91%，每股稅後純益 4.91 元，同步創高。

力旺首季營收 7.27 億元，季增 15.21%，年增 21.78%，毛利率 100%，營益率 56.84%，季增 4.3 個百分點，年增 0.25 個百分點，稅後純益 3.66 億元，季增 27.53%，年增 24.91%，淨利率 50.34%，季增 4.86 個百分點，年增 1.35 個百分點，每股稅後純益 4.91 元。

力旺長期與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 合作，有高達 50% 的權利金收入來自台積電，主要製程著重在 28 奈米，受惠台積電 28 奈米產能滿載，加上漲價效益，力旺營運也進入高速成長階段。

展望後市，力旺看好，未來隨著公司繼續往 16/12 奈米，甚至是 7/5/4 奈米邁進，在台積電的滲透率將不斷攀升，且因先進製程單片晶圓的造價昂貴，收取的權利金也就越多，為後續主要成長動能。

此外，力旺近期積極推動第三技術 PUF，並成立熵碼科技 (PUFsecurity)，主要從事信任根 IP，受惠資安趨勢成形，也獲 Arm v9 新架構採用，預計今年將損益兩平。