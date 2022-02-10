〈力旺法說〉去年營運寫六個新高紀錄 EPS 14.78元

矽智財大廠力旺 (3529-TW) 今 (10) 日召開法說會，並公告去年財報，受惠先前耕耘效益顯現，去年獲利隨著營運規模擴大顯著成長，包括毛利率、營益率、淨利率三率三升並全寫新猷，連帶拉抬稅後純益達 11.01 億元，每股稅後純益 14.78 元，也同步創高。
力旺去年第四季營收 6.31 億元，季增 6.2%，年增 27.1%，毛利率 100%，營益率 52.5%，季減 0.8 個百分點，年增 5.1 個百分點，稅後純益 2.87 億元，季增 3.6%，年增 48.6%，淨利率 45.2%，季減 1.1 個百分點，年增 6.5 個百分點，每股稅後純益 3.86 元。
力旺去年全年營收 23.64 億元，年增 33%，毛利率 100%，營益率 53.7%，年增 7.4 個百分點，稅後純益 11.01 億元，年增 55.5%，淨利率 46.3%，年增 6.5 個百分點，每股稅後純益 14.78 元。
細分各產品，力旺去年營收仍以權利金為主，達 16.61 億元，年增 29.01%，授權金達 7.03 億元，年增 43.4%，若以權利金的製程區分，12 吋達 47.5%，較去年顯著成長，8 吋則約 52.5%。