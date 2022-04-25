批發業3月營業額創新高 餐飲業Q1寫新猷

經濟部統計處今 (25) 日公布 3 月批發、零售、餐飲業營業額統計結果，在工作天數增加、內需市場回溫下，三大業別營業額均優於去年同期，其中，批發業 3 月營業額創新高，達 1 兆 1537 億元，統計第一季結果，餐飲業單季營業額達 2174 億元，也改寫歷年單季新高。

統計處說，3 月批發業營業額達 1 兆 1537 億元，月增 33.4%、年增 12.9%，反映終端需求強勁，加上國際原物料價格續居高檔，建材批發業、機械器具批發業分別年增 24.7%、19.2%，成長幅度最大，藥品及化粧品批發業也在醫材、快篩試劑需求助推下，年增 11.9%，累計首季營業額達 3 兆 1402 億元、年增 11.2%，創同期高。

3 月零售業營業額則達 3420 億元、月增 8.7%、年增 4.8%，其中，受惠母親節檔期提前展開，百貨公司、布疋及服飾品業、資通訊及家電設備業均呈現兩位數成長，首季營業額達 1 兆 485 億元、年增 3.9%，單月、單季均為歷年同月新高。

統計處進一步指出，首季網路零售業銷售額也保持成長，單季營業額達 1097 億元，季減 9.9%、年增 16.5%，主因是業者持續優化線上商城、擴增品項所致，占整體零售業營業額也達 10.5%，年增 1.1 個百分點。

餐飲業方面，3 月營業額達 697 億元，月減 3%、年增 6.8%，也創下歷年同月新高，其中，外燴及團膳承包業年增 12.1% 最多，累計第一季營業額則達 2174 億元，年增 4.9%，創歷年單季新高。

展望 4 月，統計處認為，批發業營業額可望保持年增，估 4 月將達 1 兆 532 億元至 1 兆 834 億元，年增 4.7%-7.7%，零售及餐飲業則估呈現月減，不過在清明連假、母親節檔期帶動下，也可望維持年增走勢，估營業額各達約 3312-3411 億元、659-679 億元，年增幅落在 0.85-3.8%、0.1%-3.1% 之間。