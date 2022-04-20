〈外銷訂單〉4月力拚連26紅 俄烏衝突、中國疫情影響擴大

台灣外銷訂單動能延續，3 月在新科技應用需求、供應鏈料況緩解下，單月、單季訂單金額均創下歷年同期新高，展望 4 月，經濟部統計處處長黃于玲今 (20) 日表示，考量俄烏衝突、中國疫情影響，4 月外銷訂單金額估達 555-570 億美元，月減 9.1%-11.5%、年增 1%-3.8%，力拚維持連 26 紅。

俄烏衝突、中國疫情等因素持續干擾市場，且依經濟部統計，台廠有近 40% 生產基地集中在中國，若中國風控措施持續延長，雖然並未直接影響廠商接單，但後續恐將不利供應鏈生產營運。

黃于玲表示，統計處針對約 100 家廠商進行中國疫情影響問卷，有效樣本為 79 家廠商，其中，有 11 家 (約占 13.9%) 反映 3 月外銷訂單有受影響，另外 63 家廠商則反映 3 月已透過其他生產基地彌補產能缺口，對訂單影響不大，但若管控措施擴大且拉長，後續影響仍待評估。

至於俄烏衝突影響，統計處也連兩個月對廠商進行調查，就 3 月而言，在 219 家有效樣本廠商中，有 36 家廠商表示受影響，占比也由上個月的 8.7% 擴大至約 16.4%，至於表示不受影響的廠商數也降至 172 家，占比也從上個月的 87% 下滑至 78.5%，凸顯俄烏影響層面正持續擴大。

另一方面，反映俄烏局勢、疫情升溫對全球經濟影響，黃于玲說，IHS Markit 本月再度下修今年全球經濟成長率，從上個月 3.3% 下修至 3.2%，減少 0.1 個百分點。