〈外銷訂單〉3月626.9億美元連25紅 Q1寫單季次高

經濟部統計處今 (20) 日公布 3 月外銷訂單統計結果，在整體訂單需求維持高檔，加上供應鏈缺料持續緩解下，單月外銷訂單再優於原預期，達 626.9 億美元，月增 21.6%、年增 16.8%，連 25 紅，續創歷年同月新高，累計第一季外銷訂單金額達 1731.3 億美元、年增 16.2%，改寫單季次高紀錄。

按貨品別觀察，統計處表示，受惠 5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用續增，加上手機、筆電料況改善，帶動相關供應鏈失衡狀況紓緩，支撐電子及資訊通信產品接單成長，3 月接單各達 208.6 億美元、173 億美元，皆創下歷年同月新高，年增幅各達 31.7%、23.3%。

光學器材則因電視、筆電等終端市場需求走緩，加上大尺寸面板價格續跌，3 月接單金額年減 9.8%，達 23.8 億美元，不過背光模組接單成長，抵銷部分減幅。

傳統貨品方面，統計處表示，受惠原材物料行情高於去年同期，加上各國持續推動基礎建設，帶動基本金屬、化學品接單金額皆創歷年單月新高，各達 34.2 億美元、24.8 億美元，年增 9.1%、11.7%，反觀機械、塑橡膠製品因比較基期較高、防疫需求降溫，3 月接單各年減 0.2%、1.9%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲說，隨著各國陸續開放邊境，有利全球景氣持續朝正向發展，加上 5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用對我國半導體需求持續熱絡，也可望挹注外銷訂單動能，但包含俄烏戰爭、全球通膨、變種病毒影響仍持續干擾全球貿易發展。