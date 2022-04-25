台灣電動車20年內市售比將達100% 移動蓄電題材利多浮現

近期國家發展委員會發布第一季底報告，針對台灣淨零排放的策略，規劃 2040 年電動車和電動機車的市售比率達 100%，朝運輸工具電氣化，如推動電動公務車、電動計程車等面向，建構低碳商業模式，帶動產業投資，法人表示，電動車夯、鋰價漲，未來移動蓄電題材利多浮現。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮今 (25) 日指出，以電動車為首的各類未來移動工具，逐步擴大市場需求並邁向產業生態系循環商機，估計電動車款持續推陳出新，將在明年呈現突破百款的數量，電動車產業鏈發展性不可限量，也延伸挹注到蓄電、車體材料等領域上，對投資市場增添不少吸引力。

根據研究機構統計，2022 年 2 月全球電動車市場銷售量逾 54 萬台、年成長率為 91.7%，維持成長態勢。馮紹榮表示，全球傳統汽車產業逐漸轉型或走向電氣化為不可逆的趨勢，伴隨科技軟硬體設備、蓄電技術與各國輔助政策的演進，有利電動車應用更加邁向大眾市場，未來移動題材的長線利多浮現。

凱基投信指出，美國顧問公司 Arthur D. Little(ADL) 估計，未來 10 年內電動車產業成長加速，可能將搶占約 3 兆美元的全球車市商機；Bloomberg 亦在 2021 年電動車展望報告提出，隨著產業體質的轉型與變化，預估到 2050 年所有類型的電動汽車將增加 5000 百萬兆瓦的電力需求，從電動車製造產業延伸出來的蓄電、用電需求量及其商業發展規模也深具投資可看性。

馮紹榮觀察，目前全球電動車供應鏈運轉的鬆緊問題，成為 2022 年電動車市場成長速度的關鍵因素。隨著俄烏戰爭，原物料價格上漲、部分工廠關閉等高連鎖反應，對汽車產業的成本問題帶來影響。除了油價上漲可能直接衝擊到傳統燃油車的銷售，反觀可帶動電動車需求效應之外，其他重要車體材料的漲價，也將牽動電動車供應鏈產業獲利成長的速度。

馮紹榮舉例，受到電動車需求帶動下，電池供給量趕不上需求，也帶動如鋰、鈷、鎳等核心電池原材料價格走揚，其中像是鋰 (99%Min) 的價格近三個月漲幅超過 70%，估計今年鋰仍然有供需面缺口，鋰價走揚的格局將持續影響電池產業。

另外，有智利的新能源企業從智利最大的阿塔卡馬鹽沼 (Salar de Atacama) 取得氯化鋰溶液，致力生產碳酸鋰和氫氧化鋰，利用目前開發程度最高的鹽湖鋰，來製造鋰電池所需要的核心材料，以期追趕上市場的供需面。

馮紹榮指出，像上述這類專注生產於鋰的廠商，或是應用新能源核心材料切入電動車供應鏈的企業，也是未來移動題材廣度領域的擇股方向，在投資組合布局上，將持續篩選全球各產業中具備成長動力相關的題材，作為長線投資配置以增添獲利機會。