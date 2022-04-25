利空消息不斷 亞太股市集體下挫 市場憂中國防疫進展

跟隨上周五 (22 日) 美股走勢，亞太股市周一集體下挫，日本股市跌 1.9%，南韓股市跌 1.76%，大中華市場也是一片低迷，上證指數與深成指數盤中跌幅約為 6%，越南股市大跌超過 5%，僅澳洲與紐西蘭因為休市逃過一勢。

高盛首席亞太股票策略師 Timothy Moe 表示，周一亞股的表現不令人意外，市場高度關注新冠疫情發展，它顯然正在影響經濟活動，並打擊多個領域的獲利。

中國大陸已經在上海實施了數周的嚴格封鎖，而在上周六，北京官員警告，新冠病毒已經在首都傳播了一周左右，而未被發現。政府已下令在北京朝陽區進行強制性的核酸檢測，並對一些社區和區域實施出行限制，引發進一步憂心。

全球股市潛在利空不止於此，美國聯準會預計加快升息步伐，持續使市場承壓，投資人還擔心，本周蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 的財報表現，可能令人失望。

多重利空打擊下，日本日經 225 指數下跌 1.9%，東證指數下跌 1.5%。其中，日產汽車股價下跌 5.05%，有報導稱，雷諾可能會賣出所握這家公司的部分持股。

南韓 Kospi 指數下跌 1.67%，Kosdaq 指數下跌 2.52%。MSCI 亞太地區 (除日本) 指數下跌 2.32%。

越南之外的東協國家跌勢相對較輕，至台北時間下午 3 時許，新加坡海峽時報指數跌 0.55%， 印尼雅加達綜合指數跌 0.32%，泰國 SET 指數跌 0.62%。