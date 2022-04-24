泰博快篩試劑再降價 明日起每劑不到200元

泰博 (4736-TW) 率先開出快篩降價第一槍後，將再下調產品售價，預計 25 日起，單入裝售價 200 元、5 入裝每劑再降至 195 元，降幅超過 1 成，此外未來將供應通路 200 萬劑快篩。

泰博分三階逐步降價，首波 4 月 25 日，原單入裝從 300 元降為 230 元、5 入裝則從 1500 元降到 1100 元，單劑 220 元，為配合政府政策與因應民眾迫切需求，與各大通路協商後再次擴大降幅，單入裝降為 200 元、5 入裝每劑 195 元。

另外，第二階段、第三階段調降價格不變，5 月 5 日第二階段單入裝降至 200 元、5 入裝售價 950 元；5 月 25 日，單入裝調降至 180 元、5 入裝再降至 850 元，換算 1 劑為 170 元。

泰博表示，目前全力支援生產快篩，為擴增快篩產能，其他部分產品擬暫停生產一周，並供應連鎖通路每日 20-30 萬劑，未來一週可供應 200 萬劑。

泰博合作通路包括統一超商、康是美、屈臣氏、杏一連鎖醫療器材、維康連鎖醫療器材、大樹連鎖藥局、丁丁連鎖藥局、啄木鳥連鎖藥局、佑全連鎖藥局、健康人生連鎖藥局、躍獅連鎖藥局、新高橋連鎖藥局，以及全台各區域的連鎖藥局。