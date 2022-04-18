泰博擴大快篩試劑產能 本季底月產能拚達3000萬劑

醫材廠泰博 (4736-TW) 今 (18) 日表示，隨著年初訂購的快篩機台上線後，目前月產能已可達 1200 萬劑，將持續擴大產能、配合政府徵用政策，預計 5、6 月再增 5-6 台機台陸續到位後，屆時日產能可望從目前 40 萬劑提升至 100 萬劑，月產能也將提前達到 3000 萬劑目標。

泰博表示，因應快篩需求量擴大，在添購自動化機台未到位前，目前全公司有約 500-600 人力全力支援快篩產線，目前規劃 5 月中還有 1-2 台機台到位、6 月中再增 4 台機台，加上自動化設備陸續到位後，可望提前達到月產能 3000 萬劑的目標。

泰博指出，快篩試劑打從開發就以量產思維設計，以生產具經濟規模、價格具競爭力為目標，市面上目前銷售的泰博快篩已是第五代快篩，為偵測新冠病毒的核蛋白 (N Protein)，不易受變異影響，從 Alpha、Beta、Delta、Omicron 等變異株均可測到。

泰博進一步指出，福爾威創家用抗原快篩試劑配合政府政策需求已擴大產能且通路完整，鋪貨通路包括統一超商、萊爾富、全聯、康是美、屈臣氏、各大連鎖藥局等，統計上周鋪貨通路量約達 60-70 萬劑。

因應民眾快篩需求、產能增加，泰博預期，本周單日可鋪貨至通路的快篩試劑數量將達 20-30 萬劑，本周預計可鋪貨至通路 150-180 萬劑，較上周倍增，預計 4 月 25 日後將有更多快篩試劑舖出，且配合日前宣布的降價方案，呼籲民眾若沒有迫切需求，可等到 4 月 25 日後再行購買。

另一方面，指揮中心今日也表示，計畫讓家用快篩實名制在 5 月上路，預計將向國產廠商徵用逾 3000 萬劑、進口徵用 1 億劑，並規劃每人購買 5 劑，價格方面則有機會壓低至 1 劑 100 元。