三檔半導體ETF買氣旺 定期定額+季息再滾入可雙頭賺

俄烏戰爭爆發以來，台股震盪劇烈，半導體 ETF 投資人卻愈跌愈勇，根據臺灣集中保管結算所統計，國內 3 檔半導體 ETF 的總受益人數從今 (2022) 年以來買氣大增，法人建議，定期定額加上季息再滾入兩招雙頭賺。

目前市面上有三檔半導體 ETF，包括：新光台灣半導體 30(00904-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW)、富邦台灣半導體 (00892-TW)，三檔半導體 ETF 至 4/15 已突破 25.5 萬人大關，明顯較去年底的 15.2 萬人，新增約 10.2 萬人，成長率達 67.26%，且申購熱度從今年初以來持續升溫，每週受益人數皆持續攀新高。

新光臺灣半導體 30 ETF 基金經理人王韻茹表示，預估 2030 半導體產業，長線將受惠於 5G、HPC、汽車及物聯網 4 大成長動能，未來新科技應用帶動下、半導體新商機百花齊放，長線成長題材多，王韻茹建議，投資半導體 ETF，一般投資人宜掌握分散時點特性，透過月月存 (定期定額)、季加碼 (季息再滾入) 兩大原則，可以發揮「短線抗波動」、「長線抗通膨」的雙抗優勢。

今年以來，半導體類股表現不若去年強勢，但年初迄今，半導體股價越跌、散戶進場意願愈高、帶旺國內半導體 ETF 人氣紅不讓，每週 ETF 新增受益人數不斷增加，參與半導體 ETF 的股民也越來越多，王韻茹認為，4 月開始進入股東會旺季，台股除高殖利率題材受青睞外，具高成長的半導體 ETF，未來長線投資潛力更被受期待。

因為根據 DIGITIMES Research《2030 年半導體關鍵趨勢》報告指出，未來驅動全球半導體營收成長的 4 大關鍵應用，分別是 5G、HPC(高效能運算)、汽車及物聯網，尤其是汽車，車用半導體未來應用成長率最高，據估算 2020 年全球電動車銷量約 300 萬輛，到 2030 年將超過 3000 萬輛，CAGR(年均複合成長率) 達 26%。

車用半導體含矽量高 半導體 ETF 可長抱

王韻茹認為，今年雖飽受鋰價高漲之苦，造成電動車的製造成本大增，但電動車時代來臨，產業前景勢不可擋，因為從每台車的半導體「矽含量」來看，過去每台燃油車的半導體矽含量約 400 美元，現在混合動力車約 700 美元，若是純電動車則超過 1,000 美元，未來自駕車出現後，搭載電達模組與鏡頭模組，半導體的矽含量將超過 1,400 美元，更直接帶旺車用半導體，投資前景不可限量，國內半導體的新應用商機，也將在 2025 年前逐步浮現。

王韻茹表示，投資人若想佈局半導體，建議選擇 - 完全複製大盤模式的「市值」篩選成分股機制，作為投資臺灣半導體大盤的替代投資工具，因為市值代表公司競爭力與長線成長潛力，以臺灣半導體產業來說，佔市值最大的臺灣前 30 大半導體龍頭企業，均是全球半導體界最具競爭力的公司，投資展望長期看好，競爭優勢也難以取代。

王韻茹強調，選擇這類以市值為主的臺灣半導體 ETF，結合月月存 (定期定額)、季加碼 (季息再滾入) 兩大分散時點原則，短線可以抵抗股價波動，長線半導體產業具高成長潛力，發揮對抗通膨的投資優勢，一舉兩得。