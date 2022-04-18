富邦全球入息不動產ETF准募 每股15元就可當世界級包租公

在通膨大幅上升，並推升實質資產價格上揚的金融環境下，富邦投信看好 REITs(不動產投資信託) 因應通膨的商機可期，預計將於 5 月初募集「富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF」，該 ETF 已於獲准募集，且每股 15 元就可以當全球 16 國的不動產包租公。

富邦投信指出，過去投資人對 REITs 的投資多半偏向美國，而美國確實也是全球最大的 REITs 投資市場。但經過去年的大幅反彈，美國 REITs 的股利率又重新被壓縮回到疫情前的低水位。因此，「富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF」追蹤的全球入息不動產與基礎建設指數，特別擴大投資範圍到全球 16 國，包括加拿大、已開發歐洲、日本、澳洲、新加坡、香港等地，並且以股利率為篩選核心，排除市值小於 10 億美元或 3 個月平均成交金額小於 300 萬美元的小型股，考量預扣所得稅與排除波動度前 5 大的個股後，選出全球殖利率最高的前 30 檔作為指數成分股。



根據 2022 年 3 月底的資料，全球入息不動產與基礎建設指數的投資國家比重，有 34% 投資美國、25% 投資新加坡、英國、澳洲與香港分別佔 8 到 9%，加拿大與日本分別佔 5 到 6%，法國佔超過 3%。而從產業類別來看，綜合多業種的多樣化類別佔 27%、醫療佔 23%、零售佔 15%、工業與商辦分別佔 10%，公鐵路、港口、資料中心與其他分別佔 2 到 3%。

富邦投信表示，「富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF」投資範疇包含基礎建設，且其追蹤指數並未對基礎建設設定最低持股比例，而是在每半年指數調整當中，按照股利率加權排序決定同時為避免單一個股的集中度過高，基金設定單一持股限制，將不高於 5%。持有期間持股漲幅如果比較大而使持股比例超過 5%，也會等到半年調整時，才進行獲利了結使持股比例回到 5% 以下。

有別於目前市場上的 REITs ETF 產品投資集中在美國，富邦投信特別推出全球入息不動產與基礎建設 ETF，希望透過投資全球 16 國息收資產，讓投資人能有分散投資的機會，以每股新台幣 15 元的低門檻成為全球資產的包租公包租婆。