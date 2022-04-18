〈金管會備詢〉三商壽董座、副董雙辭案 黃天牧揭露原因

立委林楚茵今 (18) 日質詢時表示，三商美邦人壽 (2867-TW) 董事長陳翔玠及副董事長翁翠君上周雙雙請辭，引起保戶擔憂是否跟俄債踩雷有關，金管會主委黃天牧表示，「這是兩回事」，主要是投資收益不好所致。

林楚茵表示，三商美邦人壽在 3 月底才完成近年最大現增案，但上周 (14 日) 兩大股東代表包括三商陳家的現任董事長陳翔玠，與另一大股東翁家的副董事長翁翠君在董事會後雙雙請辭，就連連風控長葉爾康都離識，質疑是不是因為三商美邦在俄債踩雷 53.8 億元所影響。

林楚茵進一步指出，三商美邦人壽去年全年稅後純益僅 10.9 億元，若俄債的 53.8 億元全數認列虧損，相當於「把去年獲利就吃掉，甚至還虧掉 40 億元」，加上三商美邦人壽近期處分國內不動產，收到許多保戶擔憂該公司的營運狀況，引起外界關注是不是三商美邦人壽董事長、副董事長請辭的原因。

黃天牧回應表示，針對俄債踩雷部分，金管會已成立專利控管這些曝險的保險公司，跟三商美邦人壽董事長、副董事長雙雙請辭是兩回事，請辭主因是該公司的投資策略收益不好，金管會也特別監管中，保險局會定期注意三商壽的財務狀況。

此外，先前金管會公布的數據為壽險業曝險金額為 1382 億元，現在已經 4 月，林楚茵也關切曝險最新概況以及後續違約相關求償事宜。黃天牧表示，目前壽險業曝險為 1149 億元，3 月份以美元支付利息透過保管銀行都已收到，但 4 月尚未收到債息。