鼎炫-KY 11月營收2.27億元 創同期新高

專業 EMI 材料暨衡器製造商鼎炫 - KY(8499-TW)，今 (8) 日公布 11 月營收達 2.27 億元，月增 1.44％、年增 0.02％，創歷年同期新高；累計前 11 月營收達 23.88 億元，較去年同期成長 11.36％。

鼎炫 - KY 表示，營收持續成長，主要受惠旗下 EMI 材料、衡器兩大事業訂單需求穩定；EMI 材料事業持續受惠 NB、平板等銷售持續穩定，美系主要客戶保持良好拉貨動能，集團亦積極開拓 EMI 材料新應用領域與新款產品的研發，提升整體市場競爭力並有助於擴大業務接單利基。

展望第四季，由於目前全球產業供應鏈持續受缺料、缺櫃等因素干擾訂單交期，鼎炫 - KY 受到一定程度干擾。但長期仍维持旗下兩大事業營運良好動能，包括隨著各國加速 5G 技術發展及提高普及率，集團也積極強化 5G 材料垂直整合版圖，加上 EMI 材料事業跨入車用應用，擴大事業銷售領域版圖。

鼎炫 - KY 前三季稅後純益 5.47 億元，年增 2.24%，每股純益 10.54 元。

鼎炫旗下隆揚電子已在 7 月在中國大陸向中國大陸深圳交易所送件申請 A 股上市交易，隆揚電子股本約人民幣 2 億元，鼎炫 - KY 持股比例 92.05%。