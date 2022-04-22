〈ESG大趨勢〉響應世界地球日 銀行搶推綠色理財商品

今 (22) 日是世界地球日，金融業除了響應減少碳排放量，也力推綠色系列金融商品，或是提供數位投資手續費折扣，包括第一銀行、渣打銀行與台灣企銀都類似活動，結合環保議題行銷。

第一銀行響應「世界地球日」即日起到 4 月 29 日止，提供數位減碳優惠，指定客戶於活動期間透過數位通路新約定申購定期 (不) 定額基金，不限標的都可享有申購手續費終身 2 折優惠。

第一銀行表示，為鼓勵客戶共同響應 ESG(環境、社會、公司治理)，並且少用馬路、善用網路，達成金融交易降低碳排放量的成效，本次優惠快閃活動，指定客戶包括曾購買 ESG 基金、使用電子帳單、自動扣繳水電費等其中一項，即符合資格。

渣打銀行響應 ESG 潮流，即日起到 6 月 30 日止，基金新戶透過網路、行動銀行定期 (不) 定額申購指定 ESG 基金，並符合活動條件者，前 6 期享手續費 0 元優惠。

此外，六月底前預約來行體驗專屬保險財務需求分析，量身打造保單規劃服務，還享限量「好運犇放」好禮，數量有限送完為止。此外，渣打也推出美元永續定存透過網銀或行動銀行，可享 6 個月 1.1%，最低起存額 1 萬美元起。

渣打同時也提供綠建築房貸享優惠利率，以行動支持永續。針對購置有內政部建築研究所評定核發「綠建築標章」的「黃金級」與「鑽石級」綠建築建物，不論地區，一律提供首購 1.31%，非首購 1.33% 的一段式優惠年利率，還可享有免帳管費、審查費優惠。

台企銀即日起到 24 日，刷「永續生活信用卡」在專屬綠色通路單筆消費達新臺幣 422 元，額外加碼回饋 4.22% 刷卡金，每戶最高享 100 元回饋金。

台企銀去 (110) 年底推出的「永續生活信用卡」，主打綠色通路最高 11% 刷卡金回饋，卡體為 PETG 環保材質，銷毀時不排放有毒氣體，截至今年 3 月底已經發行近 4 萬張。