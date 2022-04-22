到底是誰？德媒關注19歲超低調億萬富豪

德國畫報（Bild）周四（21 日）報導，富比世雜誌公布的最新全球富豪排行榜上，年僅 19 歲的德國人 Kevin David Lehmann，成為全球最年輕億萬富豪，這幾天德媒都在問，這位年輕人到底是誰？

德國畫報對 Kevin David Lehmann 的報導。(圖: 畫報)

由於 Lehmann 非常低調，目前德媒已知的訊息是，他持有德國乃至歐洲最大連鎖藥妝業者 DM 半數股權，身價達到 28 億歐元。

Lehmann 低調到連 DM 店員也不認識他。DM 發言人說：「我們也不認識他」。甚至德媒稱他是「隱形人」。

外界對 Lehmann 的父親 Guenther Lehmann 也知之甚少。據法蘭克福匯報報導，Guenther Lehmann 是一家貿易集團的老闆，這家集團鼎盛時期在德國南部和東部有 200 多家分支機構，包括一家連鎖超市，還生產肉類，擁有釀酒廠。

1974 年，DM 創始人 Goetz Werner 在開設第二家分店後，缺乏進一步擴張的資金。此時 Guenther Lehmann 出手，給予資金支援。作為回報，他得到一半股份。

在 Lehmann 14 歲時，父親將 DM 的股權轉讓給他。在他成年前，資產由受托人管理，直到凱文在 2020 年 9 月度過 18 歲生日。

如今 DM 已成為歐洲最大連鎖藥妝業者，擁有近 3,900 家門市、6.6 萬名員工，全年營業額超過 120 億歐元。

Lehmann 家族從未參與管理過 DM，也從未公開評論 DM。許多中國消費者從德國代購的奶粉，不少也來自 DM。

法蘭克福匯報說，德國富豪都比較低調，在許多方面，德國最富有的人與普通人沒什麽不同。