到底是誰？德媒關注19歲超低調億萬富豪

德國畫報（Bild）周四（21 日）報導，富比世雜誌公布的最新全球富豪排行榜上，年僅 19 歲的德國人 Kevin David Lehmann，成為全球最年輕億萬富豪，這幾天德媒都在問，這位年輕人到底是誰？
由於 Lehmann 非常低調，目前德媒已知的訊息是，他持有德國乃至歐洲最大連鎖藥妝業者 DM 半數股權，身價達到 28 億歐元。
Lehmann 低調到連 DM 店員也不認識他。DM 發言人說：「我們也不認識他」。甚至德媒稱他是「隱形人」。
外界對 Lehmann 的父親 Guenther Lehmann 也知之甚少。據法蘭克福匯報報導，Guenther Lehmann 是一家貿易集團的老闆，這家集團鼎盛時期在德國南部和東部有 200 多家分支機構，包括一家連鎖超市，還生產肉類，擁有釀酒廠。
1974 年，DM 創始人 Goetz Werner 在開設第二家分店後，缺乏進一步擴張的資金。此時 Guenther Lehmann 出手，給予資金支援。作為回報，他得到一半股份。
在 Lehmann 14 歲時，父親將 DM 的股權轉讓給他。在他成年前，資產由受托人管理，直到凱文在 2020 年 9 月度過 18 歲生日。
如今 DM 已成為歐洲最大連鎖藥妝業者，擁有近 3,900 家門市、6.6 萬名員工，全年營業額超過 120 億歐元。
Lehmann 家族從未參與管理過 DM，也從未公開評論 DM。許多中國消費者從德國代購的奶粉，不少也來自 DM。
法蘭克福匯報說，德國富豪都比較低調，在許多方面，德國最富有的人與普通人沒什麽不同。