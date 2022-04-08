美副財政部長：美將加強制裁 切斷俄國戰爭資金

美國財政部副部長 Wally Adeyemo 週四 (7 日) 表示，正增強制裁俄羅斯的力道，以切斷俄國「戰爭機器」入侵烏克蘭所需的資金和零組件。不過，Adeyemo 也坦言，需要時間才能遏制俄羅斯主要資金來源的能源出口。

Adeyemo 表示，如果俄羅斯未能停止攻打烏克蘭，美國及盟國可以且將採取更多制裁措施。

烏克蘭領導人週四 (7 日) 呼籲民主世界國家停止購買俄羅斯石油和天然氣，並將俄羅斯銀行完全排除在國際金融體系之外。在凍結俄羅斯資產後，美國及盟國又陸續祭出制裁的措施。

Adeyemo 指出，美國總統拜登週三宣布的新投資禁令，禁止美國人投資俄羅斯公司股票、債券和投資基金，切斷俄羅斯國防工業和其他產業的最大資金來源，意味著俄羅斯將被剝奪建立經濟所需的資本，同時也將被剝奪投資戰爭機器的資金。

Adeyemo 說，美國及歐洲盟友國將瞄準俄羅斯的軍事供應鏈，以阻止俄羅斯當局獲得製造坦克、導彈等軍事武器的關鍵零組件，並確保削弱他們的資源。Adeyemo 認為，這種影響將是立竿見影的，就像之前對俄的經濟制裁一樣。美國官員估計，俄羅斯經濟在今年將萎縮 10%，通膨率接近 20%。

Adeyemo 也提及，美國有能力自己生產能源，因此可快速禁止俄羅斯石油進口，但對歐洲國家來說，將會需要花更多時間，才能逐漸減少對俄羅斯能源的依賴。