美副財政部長：制裁俄羅斯不會破壞全球經濟

美國副財政部長週一 (18 日) 駁斥全面制裁俄羅斯可能衝擊全球經濟的說法，並表示將會在有必要時進一步採取報復行動。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其盟國對俄羅斯實行的前所未有的制裁。市場擔憂，相關制裁恐將使對手拋棄美元，尋求新的替代品，削弱美元的主導地位，並導致國際貨幣體系更加分散。

Adeyemo 反駁這樣的說法，他說：「我們不僅展示了這個全球金融體系的不可或缺性，以及被排除在外的代價有多大，也顯示試圖避開制裁是徒勞無功的。」Adeyemo 強調了制裁方案的多邊性質，涉及 30 多個國家，而這些國家佔全球經濟的 50% 以上。

在被問及美元作為全球儲備貨幣的功用時，Adeyemo 指出，美國擁有最深入且最具流動性的資本市場，以及充滿活力的經濟和穩定的法律。Adeyemo 表示：「美元將繼續無處不在，即使是對於那些試圖擺脫它的國家來說也會是如此。」

Adeyemo 同時也警告表示，美國準備對俄羅斯採取進一步行動，財政部也將追查那些試圖逃避制裁或促成此類行動的人。

「只要俄羅斯繼續入侵，我們的制裁就會繼續。除了繼續對俄羅斯主要金融機構實施嚴厲的金融制裁外，下一階段將會通過破壞俄羅斯軍事工業族群及其供應鏈，來逐步破壞俄羅斯戰爭機器。」Adeyemo 說道。