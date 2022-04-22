〈餐飲業疫情對策〉晶華、雲品無明顯退訂潮 加強拓展外帶商機

餐飲業即將迎來母親節聚餐龐大商機，但國內確診人數持續創高，恐影響外食用餐意願，台北晶華 (2707-TW) 今 (22) 日指出，館內部分餐廳已客滿，平均訂位已 9 成滿，僅接到零星取消，雲品 (2748-TW) 也指出，並無明顯退訂住宿或餐飲的狀況，惟母親節餐飲有較以往延遲預定的情形，因此，兩大業者在此市況下，也全力拓展外帶商機，加強穩固第二季營運動能。

台北晶華說明，母親節訂位狀況平均約 90%，原因在於早有不少消費者提前預訂，尤其包廂已全滿，部分餐廳也已客滿，儘管許多消費者還在觀察疫情的走向，但目前僅接到零星取消。

為因應目前國內疫情變化，台北晶華說明，於各式內用大餐外，另規劃出三種不同的過節方式，今日起，於晶華美食到你家平台和各餐廳，開放訂購母親節闔家外帶餐，共計有粵、滬、台、西、日式等 5 款套餐和 4 款造型糕點可供選擇。

而為穩固館內餐飲，在母親節當周末，台北晶華將栢麗廳自助餐餐檯和座位延伸至一樓中庭，強打 Super Buffet 超級自助餐饗宴，晶華宴會團隊也全新打造市場首見的孝親餐飲巴士，將於母親節當周啟程。

晶華力拚，透過多元的餐飲行銷方案，全力穩定第二季最大檔期母親節的餐飲業務。

雲品則指出，由於國內防疫已進入正常生活、積極防疫和穩健開放為原則的型態，消費者並無明顯退訂住宿與餐飲的狀況，惟母親節餐飲有較以往延遲預定，但對於外帶產品母親節蛋糕、套餐等，詢問度高。

因此，雲朗觀光集團於母親節檔期推多項餐飲、住房優惠等專屬活動，旗下君品酒店、翰品新莊、翰品高雄和兆品台中等另推母親節外帶套餐。