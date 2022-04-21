達運精密首季每股賺0.02元 連兩季維持獲利

背光模組廠達運精密 (6120-TW) 今 (21) 日公布首季自結財報，雖然營收因傳統淡季、工作天數減少影響衰退，但在轉型策略逐步發酵下，本業虧損持續收斂，加上業外貢獻，連兩季維持獲利，首季純益達 1427.2 萬元、季減 84.78%，每股純益 0.02 元。

達運精密首季營收達 50.12 億元，季減 7.35%、年增 8.11%，毛利率 1.53%，季減 0.8 個百分點，但由去年同期轉正，營益率為 - 4.1% 也較前一季、去年同期虧損收斂，加上業外貢獻，純益達約 1427.2 萬元、季減 84.78%，主因是去年第四季有一次性認列蘇州廠處分利益導致，首季每股純益達約 0.02 元，連兩季維持獲利。

達運精密因應生產營運調整、活化資產，去年 6 月宣布處分蘇州廠辦，隨著處分完成後，達運目前以吳江、廈門等地作為主要生產據點。

展望未來，達運將持續著重強化高價值產品布局，毛利率連三季轉正，看好今年隨營收規模放大下，營運將逐季改善，也將續以精密元件、製造服務為發展主軸，同時拓展防窺、高亮導光板、MiniLED 背光、大尺寸 FMM 技術開發等，因應客戶需求，今年也規劃持續擴充廈門高階顯示器背光模組產線。

達運也是友達 (2409-TW) 集團成員，下周也將參展 2022 Touch Taiwan 智慧顯示展，其中，將與友達、富采 (3714-TW)、瑞鼎 (3592-TW) 等合作夥伴，共同展出相關車載應用。