達運精密去年Q4單季轉盈 全年虧損收斂每股虧0.98元

背光模組廠達運精密 (6120-TW) 今 (8) 日公布去年自結財報，隨著營收規模放大，毛利率逐季改善，去年第四季也因業外認列蘇州廠處分利益，單季轉盈，稅後純益達約 9378.9 萬元，每股純益約 0.14 元，全年虧損同步收斂至 6.49 億元，每股虧 0.98 元。

達運精密去年第四季營收達 54.09 億元，季減 0.7%、年增 20.07%，毛利率 2.32%，季增 1.51 個百分點、由前年同期轉正，營益率 - 4.71% 則較前一季虧損擴大，但較前年同期大幅改善，不過在業外認列蘇州廠處份利益挹注下，單季轉盈，純益達約 9378.9 萬元，每股純益約 0.14 元。

達運精密因應生產營運調整、活化資產，去年 6 月宣布處分蘇州廠辦，處分利益估達約人民幣 1.23 億元 (約新台幣 5.34 億元)，認列在去年第四季財報中，處分完成後，將以吳江、廈門等地作為主要生產據點。

累計達運精密去年營收達 202.84 億元，年增 41.9%，毛利率 - 0.02%、營益率 - 6.29%，均較前一年大幅改善，且在業外挹注下，全年虧損也大幅收斂至 6.49 億元，每股虧 0.98 元。

達運精密近年也著重強化高價值產品布局，毛利率已連兩季轉正、成長，預期隨營收規模放大下，營運可望逐月、逐季改善，未來也將續以精密元件、製造服務為發展主軸，同時拓展防窺、高亮導光板、MiniLED 背光、大尺寸 FMM 技術開發等。

另一方面，達運精密也因應客戶需求，計畫斥資人民幣 2.39 億元 (約新台幣 10.39 億元) 擴充廈門高階顯示器背光模組產線，預計今年第二季設備陸續到貨後、第三季裝機進駐，估年底整體顯示器背光模組產能可望較去年提升 30-40%。