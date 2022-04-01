智慧顯示展Touch Taiwan月底登場 台廠秀MicroLED肌肉

2022 年智慧顯示展 Touch Taiwan 將在 4 月 27 日至 4 月 29 日開展，主辦單位台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 表示，本屆廠會重點仍將聚焦在元宇宙、MicroLED 顯示技術等，除面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 外，包含富采 (3714-TW)、錼創、漢民 (3658-TW)、達運精密 (6120-TW) 等都將參展。

TDUA 表示，MicroLED 正持續引領顯示產業發展，根據市場研究報告指出，MicroLED 大型顯示器將逐步走向家庭劇院等級、高階商業展示市場，估今年 MicroLED 大型顯示器晶片產值將達 5400 萬美元，2026 年則將進一步提升至 45 億美元，年複合成長率高達 204%。

TDUA 進一步指出，Micro LED 也將成為打造下世代元宇宙應用的關鍵顯示技術，因 MicroLED 具備更輕薄、更高效率、功耗低、體積小等優點，本屆除富采、錼創、漢民、達運精密外，包含達興材料 (5234-TW)、聚積 (3527-TW)、東捷 (8064-TW)、錸寶 (8104-TW)、晶彩 (3535-TW) 等也將展出 Mini/MicroLED 應用。

智慧顯示展 Touch Taiwan 是顯示器產業年度盛會，今年將在 4 月 27 日至 29 日在台北南港展覽館 1 館展出，主題為 the Future，並聚焦智慧顯示、智慧製造、先進設備、新創學研、工業材料、淨零碳排等六大主題應用。