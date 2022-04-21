〈陸港盤後〉A股三大指數重挫 投資人等待北京政策支持

中國 A 股三大指數周四（21 日）收盤重挫，滬指大跌逾 2%，3,100 點關卡失守，原因是投資人對目前北京提出的政策支持感到失望。

滬指周四收盤重摔 2.26% 至 3,079.81 點，深成指驟跌 2.7% 至 11,084.28 點，創業板指大跌 2.17% 至 2,312.46 點，兩市成交額合計人民幣 8,563 億元，北向資金淨流入 9.11 億元。

兩市各大類股全線偏綠，旅遊、飯店餐飲、農業、鋼鐵等類股的跌幅超過 5%，地產、建材、建築、有色、化工、電力、汽車、醫藥等族群均大幅走低。

香港恒生指數收盤大跌 1.25%，恒生科技指數重挫 3.48%。

中國國家主席習近平周四在博鰲亞洲論壇 2022 年年會開幕式上發表主旨演講，他說人類仍未走出世紀疫情陰霾，欲戰勝疫情，仍需付出很多努力，並說中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期正向發展的基本面不會改變。

然而，北京堅持繼續實行「動態清零」政策，已導致經濟學家下修全年中國經濟成長展望。野村經濟學家周四就將今年中國經濟成長預測調降至 3.9%，原本為 4.3%。

山西證券說，A 股大勢研判方面，目前海內外利空因素尚未完全出清，修復尚需時日，持續磨底，且在此過程中易受階段性衝擊。現階段建議投資人關注具較優防禦能力與估值修復空間的價值股，而疫後復甦預期正在形成，建議投資人繼續關注全國各地供應鏈恢復情況。

財達證券則表示，目前市場仍處於震盪格局，多空力量逐漸均衡，處於變盤前夕。由於大勢仍不明顯，熱點轉換較快，建議投資人嚴控倉位，降低操作頻率，耐心等待趨勢確立。