驚爆「4-6月防疫保單都不算數」 產險業者：假消息

泰安產險今 (21) 日傳出舊防疫保單不續保後，市場上更驚爆「各家產險公司將聯合宣布 4-6 月防疫保單都不算數」，此消息在網路瘋傳引發保戶恐慌，對此，產險業者紛紛表示，「這是假消息、謠言」、「沒有這回事」，保單契約一旦已經核保且繳費完成，就不可能不算數。

泰安產險針對 5 月即將到期的防疫保單，出現不再續保爭議，泰安產險表示，第一封簡訊為保險公司的續保流程，主要是為了通知客戶保單將到期，但因近期疫情嚴峻，防疫措施已調整，原有的商品費率嚴重偏離，必須以新商品替代，因此再度寄發簡訊通知客戶以確認投保意向。

除了此爭議，市場上更驚爆今天上午保險業務員就收到傳聞，指下午各產險公司將聯合聲明，因為國內疫情爆開，4~6 月的防疫保險將不算數。

對此，查證多家產險業者皆表示屬於不實謠言，只要保單契約已經核保通過且繳費完成，就不會不算數。若是因為投保多張防疫保單等因素，可能收件後核保未過，或者是未完成投保手續等狀況，才可能會有不算數問題。

產險業者進一步表示，此外還有一種狀況，就是去年就已經有防疫保單的誕生，許多去年投保的保戶，近期應該會陸續收到續保通知，但因為疫情狀況已變，考量風險胃納量，去年的舊保單都已改版，在防疫保單一年一約的原則下，自然去年的保單條件就會不算數，需以新保單條件為主，是否續保則由客戶自行決定。

金管會保險局也指出，契約本來就有明文規定不保證續保，產險保單原本就是一年一約，到期後要看架上是否有商品才能再賣；外界誤傳的，應該是指舊保單能否續保。