中國這類二手車賣爆了！竟比新車貴45萬

中國一些車齡較短、行駛公里數少的「準新車」，在二手車市場備受消費者青睞，部分「準新車」的價格，竟比新車貴近人民幣 10 萬元（新台幣 45.4 萬元），原因是新車產能下降，導致車主等待時間太長。

央視財經報導，在北京某二手車交易市場，很多車輛的銘牌上都標註「準新車」，正在選車的楊先生說：「去年底搖到小客車指標（配額）後，就打算購買一輛，但是新車往往要排隊等候半年左右，最近他聽說二手車市場有銷售剛開了幾千公里的『準新車』，就趕緊來選購。」

二手車車商郭健表示，現在市場上的熱賣車輛，都是一些性價比比較好的「準新車」，「市場上比較缺貨，新車市場上都要一個等候，還有加價銷售，所以準新的二手車比較熱銷」。

多位經銷商說，以往挑選二手車的消費者，都很關注車輛的價錢、車況、里程等情況，但近期經銷商發覺能不能很快開上車，成為消費者的主要訴求。

中國汽車流通協會的數據顯示，在 3 月全國二手車市場中，年限三年內的二手車交易量，占總交易量的比率為 31%，較去年同期增加 8.9 個百分點。年限 3-6 年內的二手車，比重為 40.2%，較一年前增加 1.9 個百分點。

在「準新車」暢銷的情況下，里程數少的二手車周轉期明顯加快，價格也隨之攀升，個別車型價格甚至高於新車指導價。指導價是車廠定的官方售價。

以剛宣布暫停生產的某車型為例，新車指導價是 30.8 萬元，但「準新車」價格已逼近 40 萬元。

二手車車商曹亞維說，一些熱門車款非常受歡迎，收購競爭非常激烈，收車範圍也不局限於當地，價格隨之水漲船高。