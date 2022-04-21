小資也能搭綠能商機 元大綠能N將掛牌上市

元大證券今 (21) 日宣布，「元大綠能 N」(020032-TW) 已通過證交所審查，近日將上市掛牌，發行價格新台幣 5 元，發行期間為 10 年期，將專注投資 20 檔太陽能和風力發電產業鏈股票，讓小資族可輕鬆搭上綠能商機，也不必費心選股。

元大證指出，全球環境氣候惡化，加上烏俄衝突，原油價格一度飆破 100 美元，全球能源拉警報，綠能商機再度躍居投資焦點之一。

而此次「元大綠能 N」連結的是「特選台灣綠能報酬指數」，精選台灣太陽能和風力發電產業鏈的上市櫃具代表性綠色能源產業，共 20 檔成分股票。

例如有，參與「竹風離岸風電計畫」的亞泥，「結構鋼材」相關廠商中鋼、中鋼構、新光鋼、世紀鋼；提供「能源管理及電網工程」的台達電、中興電、華城；提供「發電、風機、儲能及電池」的東元、信邦、貿聯 - KY、聯合再生、大亞；提供「矽晶圓、導電漿及太陽能模組」的中美晶、元晶、碩禾、茂迪；提供「風機葉片」的上緯；「風電工程」業者中鼎漢台船。

而特選台灣綠能報酬指數前六大成分股為亞泥、中鋼、台達電、中美晶、信邦、東元，合計約占 70%，指數成分股於每年 10 月重新定審。

元大證進一步說明，由於台灣具備得天獨厚的綠電發展條件，擁有每年平均 1200 小時的日照和西部沿海世界級的高品質風場，加上綠電能源產業鏈聚落建立完整、綠能獎勵政策持續推動，看好未來台灣綠電潛力不可忽視。