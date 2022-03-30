聚焦新護國神山群 統一IC設計台灣ETN明日掛牌上市

統一證券 (2855-TW) 今 (30) 日指出，看好人工智慧、物聯網、通訊和智慧車等產業趨勢，與台灣指數公司合作編製「台灣指數公司特選台灣上市上櫃 IC 設計報酬指數」(簡稱特選台灣 IC 設計報酬指數)，並發行「統一特選台灣上市上櫃 IC 設計報酬指數 ETN」(簡稱統一 IC 設計台灣 N，股票代號 020031)，將於明 (31) 日掛牌上市。

圖表：統一證提供。

統一證說明，此檔產品是首檔聚焦台灣 IC 設計的指數產品，發行價僅 5 元，小額投資人可藉此輕鬆參與台灣 IC 設計的起飛期，並參與投資千元高價股。

據工研院產科所公告，去年台灣 IC 設計業產值以年成長 42.4% 居整體 IC 產業之冠，大幅超越晶圓代工 23.3%，顯示作為智慧晶片大腦的 IC 設計，正朝成為矽島台灣的新屏障的方向邁進。

統一證說明，「特選台灣 IC 設計報酬指數」成分股網羅各大智慧晶片應用主軸產業，包含網通、高速傳輸、電源管理、驅動和矽智財等，包括聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2397-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、信驊(5274-TW)、祥碩(5269-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、力旺(3529-TW) 和世芯 - KY(3661-TW) 等，均納為前 10 大分股。

統一證在指數編列上，首先自符合流動性標準上市上櫃 IC 設計類股中，篩選公司獲利表現優異 (依照近四季平均 EPS) 的前 20 檔股票，利用自由流通市值加權方法編製而成，選股兼具獲利與市值，每半年審核與調整，單一成分股上限 15%，且前五大成分股權重總和不得超過 60%。

統一證強調，未來在高速運算與智慧電動車兩大趨勢支撐下，強勁的半導體需求，將更突顯台灣 IC 設計的重要性與成長性。