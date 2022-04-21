〈台股盤前〉台指期續漲78點 挑戰回補前方跳空缺口

儘管美股周三僅道瓊上漲，不過，台指期夜盤仍上漲約 78 點，站回 17150 點，市場預期，台股今 (21) 日有機會挑戰回補 15 日跳空缺口，首要觀察指標為電子權值股、交易量能表現。

市場消息方面，由於中國疫情嚴峻，當地政府也實施封城關控，美商安森美 (on semi) 發函通知客戶，旗下中國全球配送中心被迫關閉，將無法滿足客戶需求，外界看好，包括車用二極體、MCU 等相關供應商可望受惠。

另外，隨著汽車電子化程度越來越高，不論是 LED 車燈驅動 IC、穩壓器或是電子元件周邊所需的整流器、靜電保護元件等，都帶動車用二極體需求高速成長，台半 (5425-TW) 大股東自選任以來，也在 3 月首度買進自家股票 1200 張，以實際行動支持公司發展。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 週三公告，子公司 TSMC Arizona 已於紐約時間 4 月 19 日完成美金 35 億元無擔保主順位公司債定價，預計 4 月 22 日完成交割，資金將用於一般營業用途。

IC 封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 週三宣布，子公司日月光與關係人宏璟建設 (2527-TW) 將採合建分屋方式，興建中壢廠第二園區廠房，該建案由日月光提供近期取得之中壢工業區土地 2938.79 坪，並由宏璟建設提供資金，合建地上 9 層地下 3 層廠房。